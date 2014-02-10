نيكاي يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع بفضل هبوط الين

ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين، إذ دعم هبوط الين معنويات السوق وقادت الأسهم ذات الثقل مثل سوفت بنك كورب المكاسب.

وقال محللون إن المعنويات كانت إيجابية، حيث تجاهل المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية التي صدرت يوم الجمعة، وجاءت ضعيفة بعض الشيء متوقعين أن يجري تعديل أرقام يناير بالزيادة الشهر القبل، وهو ما يضمن مضي خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في تقليص خطة التحفيز النقدي بخطى حثيثة.

لكن حجم التداول في المقصورة الرئيسية هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مع ميل المستثمرين للأخذ بجانب الحذر قبيل شهادة الرئيسة الجديدة للمركزي الأميركي جانيت يلين هذا الأسبوع.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي على 14718.34 نقطة، مرتفعا 1.8%، وهو أعلى إغلاق منذ 31 يناير. كان نياكي هبط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عندما سجل 13995.86 نقطة.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3%، لينهي اليوم عند 1204.28 نقطة مع ارتفاع 31 من قطاعاته الثلاثة والثلاثين. وجرى تداول 2.19 مليار سهم وهو أدنى مستوى منذ 20 يناير.

وارتفع مؤشر نياكي 400 الذي أطلق هذا العام، ويضم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 1.3%، إلى 10877.29 نقطة.