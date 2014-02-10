"وفا للتأمين" يقفز 9.8% بعد عودته للتداول بالسعودية

تصدر سهم وفا للتأمين خلال تعاملات اليوم الأسهم الرابحة في السوق السعودية، حيث ارتفع بالنسبة القصوى إلى مستوى 75.25 ريالاً.

ارتفاعات اليوم جاءت بعد موافقة مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية "تداول" على إعادة التداول على أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" اليوم الاثنين.

وحقق سهم "وفا للتأمين" مكاسب بنسبة 9.85%، بتداولات عند الافتتاح فاقت الـ11.9 مليون ريال.

وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية قد قرر في 22 يناير الماضي تعليق تداول أسهم "وفا للتأمين" بناء على تقرير مراجعي حسابات الشركة المتضمن الامتناع عن إبداء الرأي حول القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

قرار عودة التداول على أسهم "وفا للتأمين" جاء بعد قيام الشركة بإعلان نتائجها المالية السنوية مع تقرير مراجعي الحسابات المتضمن رأياً حول تلك القوائم.

وضغط مطلع تعاملات اليوم عدد من القطاعات على مؤشر سوق الأسهم السعودية، ما دفعه للميل نحو الهبوط إلى مستوى 8856 نقطة، بعد هبوطه بـ0.11%.

ونجحت شركة وفا للتأمين في تخفيض خسائرها خلال 2013، بنسبة 53%، إلى 6.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 14 مليون ريال خلال 2012.

وفي سياق متصل قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية ثامر السعيد في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التوزيعات في السوق السعودية تغري المستثمرين بمواصلة الشراء، حيث بلغت خلال العام الماضي 51.3 مليار ريال، تشكل 3%، من القيمة السوقية للشركات المدرجة والبالغة حتى إغلاق أمس 1.309 تريليون ريال.

وأضاف السعيد "98% من التوزيعات تأتي من 4 قطاعات، هي المصارف والأسمنت والبتروكيماويات وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات".

وأكد السعيد أن نسبة العائد على مستثمري الأسمنت مرتفعة، وبالرغم من التذبذب إلا أن العائد على الاستثمار في قطاع الأسمنت مرتفع جداً ما يغري المستثمرين".