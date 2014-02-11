تراجعات حادة لسهم ديار للتطوير مع نبأ إعادة الهيكلة

مني سهم ديار للتطوير في سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، بتراجعات حادة على وقع إعلان الشركة مناقشة مجلس إدارتها، الخميس المقبل، إعادة هيكلة وخفض رأس المال.

وقال خبير أسواق المال، وضاح الطه لـ"العربية نت"، إن عدد أسهم شركة ديار يبلغ 5.7 مليار سهم، في حال تخفيض رأس المال سيرتفع السهم، وبالتالي يصاحبه تضخم في سعره السوقي، ما يدفع لعمليات بيع.

وهوى السهم بأكثر من 4% خلال الجلسة، ليعود قبيل الإغلاق ويقلص هذه الخسائر إلى 3.79% عند مستوى 0.050 درهم.

وقال إن إعلان الشركة صاحبه بعض الغموض بشأن عدم الإفصاح عن المبلغ الذي ستقوم الشركة بتخفيضه، إلا أنه توقع أن يكون تخفيضاً جزئياً وليس كلياً.

يذكر أن خسائر ديار للتطوير المتراكمة تبلغ 1.778 مليار درهم.

وكشفت الشركة أن مجلس إدارتها سيناقش، الخميس المقبل، السماح بتملك الأجانب أسهمها وتحديد نسب التملك.

وواصل مؤشر سوق دبي المالي، اليوم، تعزيز مكاسبه فوق مستوى 4000 نقطة، ليغلق عند مستوى 4065 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.28% إلى 4882 نقطة.

وتخطت قيمة التداولات في سوق دبي 2.8 مليار درهم، عبر تداول 1.7 مليار سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 16 ألف صفقة.

وجاء على رأس الأسهم الرابحة في سهم سوق دبي بنسبة 6.99%، وتكافل الإمارات 5.68%، فيما تراجع سهم أجيليتي بنسبة 9.94%.

وأوضح الطه أن الانخفاض الذي قد يشهده سوق دبي في بداية الجلسة لن يستمر، خاصة بدعم من نتائج الشركات.

وأضاف الطه أن نتائج الشركات القيادية تدعم مؤشر سوق دبي، وعلى رأسها سهم إعمار وأرابتك.

وتوقع الطه لجوء بعض المستثمرين للقيام بعمليات جني أرباح لا تستمر أو تؤثر في مسار السوق، وسرعان ما تحدث حركة ارتداد نهاية الجلسة.