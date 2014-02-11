تراجع السوق السعودية رغم ارتفاع قيم وأحجام التداول

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجعاً بنسبة 0.17% بختام تعاملات جلسة اليوم بواقع 14.75 نقطة ليغلق عند مستوى 8859.2 نقطة.

وضغط قطاع النقل على المؤشر، رغم الارتفاع الواضح في قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 263.9 سهم بقيمة 7.1 مليار ريال نفذت من خلال 112.3 ألف صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 88 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.87%، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.91%، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 2.73%، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.76%.

واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 566.4 مليون ريال، وصولاً إلى سعر 111.5 ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 495.1 مليون ريال، وصولاً إلى سعر 10.70 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.4 مليون سهم، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 30.1مليون سهم.

وسجل سعر سهم كيان السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.48% وصولاً إلى 15.15 ريال، تلاه سهم بوبا العربية بنسبة 3.94% إلى سعر 52.75 ريال.

وفي المقابل، سجل سعر سهم النقل الجماعي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.72% وصولاً إلى سعر 28.80 ريال، تلاه سهم وفا للتأمين بواقع 7.97% وصولاً إلى سعر 69.00 ريال.