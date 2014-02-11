صعود الذهب لـ1287 دولارا قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر

جرى التعامل في الذهب في المعاملات الفورية قريبا من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، وذلك قبيل شهادة الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وسط توقعات بأن المجلس قد يبطئ وتيرة برنامجه للتحفيز النقدي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا بالمئة، مسجلة مكاسب لليوم الخامس على التوالي في أطول موجة صعود لها منذ أغسطس عام 2012.

ولاقت الأسعار أيضا دعما من تراجع الدولار الأميركي الذي هبط قريبا من أدنى مستوى له في أسبوعين، مقابل سلة العملات الرئيسية.

وبحلول الساعة 3:23 بتوقيت جرينتش سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1283.76 دولارا للأونصة (الأوقية) مرتفعا 0.7%، بعد صعوده 1.4%، في الجلستين السابقتين. وفي وقت سابق من المعاملات سجل الذهب 1287.01 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر.

وارتفعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب لتسليم أبريل 1%، إلى 1287.50 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها في نحو 3 أشهر.

وقفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.04%، إلى 20.11 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.49%، إلى 1387.99 دولارا للأوقية وكذلك البلاديوم الذي زاد 0.28%، مسجلا 716.75 دولارا للأوقية.