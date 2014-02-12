البورصة السعودية ترتفع بدعم قطاع الاتصالات والتقنية

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بواقع 53.38 نقطة، أو ما نسبته 0.6% ليغلق عند مستوى 8912.58 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 214.1 سهم بقيمة 6.2 مليار ريال، نفذت من خلال 94.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 83 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 52 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.45%، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.34%، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.67%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.43%.

وسجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.75% وصولاً إلى سعر 49.80 ريال، تلاه سهم الحكير بنسبة 3.14% وصولاً إلى سعر 164.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.69% وصولاً إلى سعر 65.50 ريال، تلاه سهم طيبة للاستثمار بواقع 2.95% وصولاً إلى سعر 42.70 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 525.9 مليون ريال وصولاً إلى سعر 111.5 ريال، تلاه سهم النقل الجماعي بواقع 421.4 مليون ريال وصولاً إلى سعر 28.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 28.3 مليون سهم وصولاً إلى سعر 10.85 ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 20.9 مليون سهم وصولاً إلى سعر 17.40 ريال.