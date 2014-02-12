مؤشر نيكي يرتفع لأعلى مستوى له في 10 أيام

سجل مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أعلى مستوى في أسبوع ونصف اليوم الأربعاء، بعد بيانات قوية للتجارة الصينية رفعت شهية المستثمرين للمخاطرة، وتصريحات للرئيسة الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تشير فيها إلى استمرار السياسات الحالية.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.6% عند 14800.06 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إقفال له منذ 31 يناير. وابتعد المؤشر عن أدنى مستوى له في 4 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي والبالغ 13995.86 نقطة.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3% ليسجل 1219.60 نقطة، مع ارتفاع 32 من أصل 33 قطاعا فرعيا.

وصعد مؤشر نيكي 400 الذي أطلق هذا العام ويتكون من الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 1.3% إلى 11018.28

نقطة.