مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق متباينة

أغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد أند بورز على انخفاض محدود اليوم الأربعاء متأثرين بخفض بروكتور أند جامبل توقعاتها للأرباح لكن نتائج إيجابية أعلنتها بضع شركات قيدت خسائر المؤشرين بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى الجلسة منخفضا 30.83 نقطة أو 0.19%، إلى 15963.94 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 0.49 نقطة أو 0.03%، ليغلق على 1819.26 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 10.24 نقطة أو 0.24%، إلي 4201.29 نقطة.

وصعد ناسداك لخامس جلسة على التوالي مسجلا أقوى سلسلة مكاسب على مدى خمسة أيام منذ ديسمبر 2011 .