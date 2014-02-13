مشتريات مؤسسية تعزز صعود بورصة مصر للجلسة السابعة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها للجلسة السابعة علي التوالي في ختام تعاملات، اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بمشتريات مؤسساتية محلية.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن مؤشرات السوق واصلت استقرارها عند أعلى مستوياتها منذ أبريل 2010، على الرغم من عمليات جني الأرباح التي تشهدها التداولات.

وعزز من صعود السوق مشتريات المستثمرين العرب الأجانب على الأسهم النشطة، مما دفع رأس المال السوقي إلى تحقيق مكاسب اقتربت من ملياري جنيه بنهاية تعاملات اليوم.

وخلال تداولات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.9 مليار جنيه تعادل 0.40% بعدما ارتفع من نحو 468.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 470.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% بعدما ارتفع من نحو 7571 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 7590 نقطة، مضيفاً نحو 19 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنسبة 1.43% إلى مستوى 633 نقطة، مضيفاً نحو 9 نقاط،.

وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، مضيفاً نحو 17 نقطة بنسبة 1.62% إلى مستوى 1079 نقطة.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، لـ"العربية.نت"، إن السوق تعتمد في صعودها خلال الجلسات الأخيرة على الشائعات التي تتعلق بقرب إعلان الفريق عبدالفتاح السيسي الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو الخبر الذي سيرفع مكاسب السوق لنحو ألف نقطة خلال جلسات معدودة.

وأوضح أن ما أعلنه رئيس البورصة المصرية مؤخراً بشأن إمكانية قيام نحو 121 شركة مدرجة بالبورصة المصرية من تجزئة أسهمها دون الرجوع للهيئة العامة للرقابة المالية، ترجمه المستثمرون إلى مشتريات قوية على غالبية الأسهم المتوقع تجزئتها، والتي من المؤكد أنها سوف تحقق ارتفاعات قياسية بمجرد إتمام عملية التجزئة.

وأشارت إلى أن موجة التفاؤل مازالت تسيطر على السوق، مما دفع المستثمرين والمتعاملين إلى تكوين مراكز مالية قوية على الأسهم النشطة في السوق، مقابل متاجرة سريعة على الأسهم التي ارتفعت بشكل قوي خلال الجلسات الماضية، متوقعة أن تواصل البورصة صعودها خلال الأسبوع المقبل وسط توقعات بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.