الإسترليني يسجل أعلى مستوى في 3 أعوام أمام الدولار

واصل الجنيه الإسترليني الصعود خلال تعاملات يوم أمس الجمعة، مسجلاً مستوى مرتفعاً جديداً في حوالي ثلاثة أعوام أمام الدولار، مع مراهنة المستثمرين على أن بنك إنجلترا قد يكون أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة.

واتسع الفارق بين عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين، وبين سندات الخزانة الأميركية، وهو ما أعطى دفعة للإسترليني أمام الدولار لرابع يوم على التوالي. وقفز الإسترليني حوالي 2% أمام العملة الأميركية منذ بداية الأسبوع، متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو 2013.

وصعد الإسترليني إلى 1,6742 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مايو 2011. ويستهدف المضاربون 1,6747 دولار، وهي الذروة التي سجلها الاسترليني أواخر أبريل 2011، والتحرك فوق ذلك سيدفع العملة البريطانية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2009. وتراجع اليورو 0,38% أمام العملة البريطانية إلى 81,79 بنس.

ونزل الدولار أمام العملة اليابانية 0,3 مسجلاً 101,82 ين، وجاء ضعف الدولار رغم شهادة الرئيسة الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين، بأن البنك المركزي الأميركي سيواصل تقليص برنامج التحفيز، حتى وإنْ كان تعافي سوق العمل بعيداً عن الاكتمال. وارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي 0,6% أمس إلى 0,9030 دولار، بفعل بيانات صينية أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين 5,2% في يناير، بما يتماشى مع التوقعات إلى حد كبير.