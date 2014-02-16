السوق السعودية تواصل مكاسبها بتداول 6.4 مليار ريال

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية تحقيق مكاسبه القوية، ليسجل في مستهل تداولات الأسبوع الحالي ارتفاعاً بنسبة 0.46% بمقدار 40.84 نقطة ليغلق عند مستوى 8970.44، وبتداولات تجاوزت 6.4 مليار ريال .

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 96 شركة في قيمتها, فيما تراجعت أسهم 44 شركة, إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 224 مليون سهم توزعت على أكثر من 107.4 ألف صفقة .

وكانت أسهم شركات التعاونية، وأسواق المزرعة, وميدغلف، ووفاء للتأمين, وأسيج, وملاذ الأكثر ارتفاعاً اليوم, فيما جاءت أسهم شركات دلة الصحية, والطيار, وتهامة للإعلان, وطيبة للاستثمار, وشمس, والبحر الأحمر الأكثر انخفاضاً, فيما تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم بين 10% إلى 1.42%..

وجاءت أسهم شركات سابك, والإنماء، وكيان السعودية، وبوان، والراجحي, ودار الأركان, الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية, ودار الأركان, والإعادة السعودية, ومدينة المعرفة, ومجموعة فتيحي على قائمة أكثر الأسهم نشاطاً بالكمية .

وسجل قطاع التأمين أعلى الارتفاعات بنسبة 3.74%, تلاه الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1%, ثم قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.63%، في المقابل جاء قطاع الفنادق والسياحة على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.96%, تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.90%, ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.41% .