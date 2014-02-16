"أسواق المزرعة" يقفز 10% مع بدء تداوله بسوق السعودية

حقق سهم الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" مكاسب بالحد الأقصى المسموح به، مع بدء إدراجه في السوق السعودية اليوم الأحد حيث أدرج ضمن قطاع التجزئة.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال ثامر السعيد عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن التقييم الحقيقي لسهم أسواق المزرعة سيعود بعد أن تنتهي عملية الارتفاعات المعتادة في الإدراجات.

وقفز السهم إلى مستوى 39.60 ريالاً وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على السهم.

وأضاف السعيد "كما حدث مع سهم بوان، سيعود السهم في النهاية للتقييم بشكل طبيعي، أعتقد أن الارتفاعات ستتواصل حتى نهاية الأسبوع القادم".

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت الخميس الماضي أنه سيتم اعتباراً من اليوم الأحد إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية للتسويق ضمن قطاع التجزئة.

ويعتبر إدراج أسهم أسواق المزرعة الأول في السوق المالية السعودية هذا العام، بعد أن شهدت سوق السعودية العام الماضي 5 إدراجات.

يذكر أن شركة "أسواق المزرعة" طرحت 30% من رأسمالها، أو 7.5 مليون سهم، للاكتتاب العام للمؤسسات والأفراد خلال شهر يناير الماضي، بسعر 36 ريالا للسهم الواحد، وتمت تغطية اكتتاب الأفراد بنسبة 564%، حيث تم تخصيص سهمين لكل مكتتب.

وأوضح السعيد أن المقارنة بين شركتي أسواق المزرعة وأسواق عبدالله العثيم متماثلة، مع وجود بعض الاختلافات من بينها أن مضاعف القيمة الدفترية الانتشار والتوسعات والانشطة الإضافية في صالح شركة عبدالله العثيم.

وقال السعيد "الآن التقييم في مصلحة أسواق العثيم ولا أتوقع أن اتكون بسعر مقارب، هي تنتشر بشكل واضح في الشرقية حجم المبيعات بين الشركتين مختلف".

وأكد أنه مع بداية الإدراج بلغ حجم الطلب 750 مليون ريال، بينما الأسهم المطروحة قيمتها 148 مليون ريال.