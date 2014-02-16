بدء تداول "الخصوصية" الكويتية مع نقلها للسوق الرسمي

تبدأ شركة مجموعة الخصوصية القابضة "الخصوصية" التداول اليوم في سوق الكويت للأوراق المالية، بعد موافقة هيئة أسواق المال لتكون لها السبق، كونها أول شركة يتم إدراجها في السوق الرسمي بعد تداولها في السوق الموازي.

وكانت مجموعة "الخصوصية" قد أنهت كافة إجراءات الإدراج، والتي قام بها مستشار الإدراج شركة المركز المالي الكويتي "المركز".

يذكر أن مجموعة الخصوصية تأسست، كشركة ذات مسؤولية محدودة في 1 اكتوبر 1988 وفقًا لقانون الشركات التجاري في الكويت، حيث كانت تعرف سابقًا باسم شركة الغانم للمواد الخصوصية.

وتم تغيير الكيان القانوني للشركة في 2006، من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة، وأصبح اسمها مجموعة الخصوصية القابضة، وتم إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت الموازي في يونيو 2008.

وتمثل المجموعة من خلال شركاتها التابعة 23 وكالة عالمية متخصصة في أعمال البناء والكيماويات.

وبلغ إجمالي الإيرادات للمجموعة 40.7 مليون دينار كويتي في نهاية السنة المالية 2012 فيما بلغ 25.047 مليون دينار كويتي خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2013.