بورصة مصر ترتد وتغلق على تباين بعد 7 جلسات من الصعود

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين، في أول جلسة يشهد فيها المؤشر الرئيسي للسوق اللون الأحمر بعد 7 جلسات من الصعود المتواصل، بدعم مبيعات قوية للأجانب والمصريين، فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن المؤشر الرئيسي للبورصة نجح اليوم في اختبار مستوى 7600 نقطة في التعاملات الصباحية من الجلسة، لكن تسببت الضغوط البيعية في عدم تجاوز هذا المستوى والعودة إلى مستوى 7576 نقطة مع إغلاق تعاملات اليوم بداية تعاملات الأسبوع.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن هذه الجلسة تعد الجلسة الأولى التي تغلق فيها مؤشرات البورصة المصرية على تباين بعد 7 جلسات متواصلة من المكاسب القياسية التي أعادتها إلى مستويات عام 2010 قبل قيام الثورات المصرية.

وتوقعت أن يسيطر الأداء العرضي المائل للهبوط على تعاملات السوق المصري إلى أن يتم البت في ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي للرئاسة، خاصة وأن المصريين وغالبية المتعاملين في السوق يترقبون هذا الخبر الذي من المؤكد أنه سوف يضيف ما يقرب من ألف نقطة للمؤشر الرئيسي في جلسات معدودة.

وخلال تداولات اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 0.1 مليار جنيه بعدما تراجع من نحو 470.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 470.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.0.19% بعدما تراجع من نحو 7590 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 7576 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.72% إلى مستوى647 نقطة، مقابل نحو 642 نقطة في إغلاق الخميس.

وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39% إلى مستوى 1100 نقطة.

ووفقاً للأرقام والبيانات الصادرة عن السوق المصري فقد اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين نحو البيع بصافي 953.5 ألف، و5.2 مليون جنيه لكل منهم على الترتيب، بينما اتجه العرب للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه.

وجاء في صدارة الأسهم المرتفعة، أسهم "العامة لاستصلاح الأراضي" بنسبة 9.99% إلى 45.56 جنيه، ثم سهم "الغربية الإسلامية" بنسبة 9.99% إلى 30.28 جنيه، تبعهما سهم "النصر للأعمال المدنية" بمقدار 9.98% إلى 30.84 جنيه.

فيما تصدرت قائمة الأسهم المتراجعة أسهم "العربية للخزف" بمقدار 9.68% إلى 32.02 جنيه، ثم سهم "العامة للصوامع" بنسبة 7.17% إلى 19.24جنيه، تبعهما سهم "سيمو" بنحو 6.36% إلى 9.57 جنيه.

