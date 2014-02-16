مكاسب سوق دبي تتجاوز 25% منذ مطلع 2014

فيما يبدو أنها في سباق مع الوقت لتسجيل المكاسب، حققت سوق دبي المالي اليوم ارتفاعات قوية فاقت الـ2.79%، ليخترق المؤشر مستويات هي الأعلى في نحو 5 سنوات.

وتجاوزت مكاسب مؤشر السوق 25% منذ مطلع العام الجاري، ليصل لمستوى 4208 نقطة، بتداولات تخطت ملياري درهم.

وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة "ديار للتطوير" الإماراتية على السماح للخليجيين والأجانب بتملك 49% من أسهم الشركة المطروحة للتداول في سوق دبي المالي، على ألا تتجاوز نسبة تملك الأجانب غير الخليجيين 25%، من الأسهم.

وحقق سهم ديار للتطوير مكاسب قياسية مطلع تعاملات اليوم بلغت 9.7%، إلى مستوى 1.35 درهما، بعد أن كان قد أغلق نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.23 درهم، فيم

وكشفت الشركة، في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، أن مجلس إدارتها ارتأى أن رأس المال يتناسب بهيكلته الحالية مع خطتها المستقبلية دون الحاجة لأي تعديل.

وأوضحت الشركة أن انضمام الإمارات إلى مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة من المتوقع أن يوجه المستثمرين العالميين للأسواق الإماراتية وجذب رؤوس أموال كبيرة تقدر بنحو مليار درهم، ما يتماشى مع قرار مجلس الإدارة بتخصيص نسبة من أسهم الشركة للجنسيات الأخرى.

ومن المنتظر أن يرتفع سهم ديار في تعاملات اليوم، بعد تجاهل عملية تخفيض رأس المال، خاصة وأن عدد أسهم شركة ديار يبلغ 5.7 مليار سهم، وفي حال كان مجلس الإدارة قد وافق على تخفيض رأس المال كان سيرتفع السهم وبالتالي يصاحبه تضخم في سعره السوقي، ما يدفع لعمليات بيع، بحسب خبير أسواق المال وضاح الطه لـ"العربية. نت".