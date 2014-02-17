إيقاف متداولين كبار في بورصة الكويت لارتكاب مخالفات

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قرارات لمجلس التأديب بشأن مخالفات ضد شركات ومتداولين كبار في سوق الكويت للأوراق المالية.

وقرر مجلس التأديب، بحسب موقع هيئة أسواق المال الكويتية، وقف نشاط التداول ضد نزار عبدالرزاق القرطاس، وأحمد رجب خضير، بيعا أو شراء سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، سواء لحسابهما الخاص أو لحساب غيرهما لمدة 3 أشهر.

وشملت القرارات وقف نشاط التداول لشركة الرغد والمنار العقارية، ونزار عبدالرزاق القرطاس، ومجموعة الطموحات الدولية تجارة عامة ومقاولات، وعباس إبراهيم قلي، وفاطمة عبدالصاحب أشكناني لمدة ثلاثة أشهر.

كما قرر مجلس التأديب إعادة مخالفة عصام إبراهيم بوخمسين، للتداول لسؤال الموظف المختص، وحددت جلسة 6 مارس المقبل لسماع أقواله وكلفت الجهة المختصة بموافاة الهيئة بما تم بشأن الشكوى الجزائية المقدمة للنيابة العامة والمحررة عن ذات المخالفة.