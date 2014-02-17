البورصة السعودية تتراجع بضغط القطاعات غير المالية

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة اليوم بواقع 30.55 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليغلق عند مستوى 8939.88 نقطة.

وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 228.5 سهم بقيمة 6.2 مليار ريال نفذت من خلال 108.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 83 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.32% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.42%، وفي المقابل تراجع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.96% تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.88%.

وسجل سعر سهم أسواق المزرعة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.85% وصولا إلى سعر 43.50 ريال تلاه سهم ساب تكافل بنسبة 4.26% وصولا إلى سعر 34.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الدوائية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.60% وصولا إلى سعر 65.50 ريال تلاه سهم الفخارية بواقع 2.57% وصولا إلى سعر 75.75 ريال.

واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 542.8 مليون ريال وصولا الى سعر 112.25 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 473 مليون ريال وصولا الى سعر 17.70 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بواقع 17.2 مليون سهم وصولا الى سعر 15.45 ريال.

