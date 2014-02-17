بورصة مصر تواصل التماسك وتستهدف مستويات تاريخية

جدد خبراء ومحللون ماليون ثقتهم في استكمال البورصة المصرية رحلة صعودها، مستهدفة مستويات تاريخية لم تحققها من قبل، حيث يستهدف المؤشر الرئيسي للسوق مستوى 8500 نقطة، بمجرد استكمال الاستحقاقات السياسية التي بدأت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتنتهي بانتخابات رئاسية ونيابية.

وخلال ساعة واحدة من بدء تداولات جلسة اليوم، تجاهلت مؤشرات البورصة حادث تفجير الحافلة السياحية بمدينة طابا أمس، وبدأت جلسة اليوم على تباين، ففيما تراجع المؤشر الرئيسي، فقد ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً بنسب طفيفة.

وقال المحلل المالي، وائل حسان، إن السوق مستعدة للصعود وتترقب أي أخبار إيجابية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، ولذلك تماسكت أمام حادث التفجير الذي أودى بحياة سائحين وسائق مصري أمس.

ولفت إلى أن التراجعات التي شهدتها البورصة اليوم في أو حالة الأداء العرضي التي تمر بها السوق، جاءت نتيجة لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون المحليون، وهو ما يأتي كنتيجة طبيعية لأسعار الأسهم التي تضخمت بنسب قياسية وبالتالي فإن السوق يجري حركة تصحيحية لأسعار الأسهم المدرجة به من خلال عمليات التباين وجني الأرباح.

وقال إن حالة القلق تسيطر على المستثمرين المصريين والأجانب بشكل كبير، ما دفعهم إلى تبني السياسة البيعية وتحقيق مبيعات كبيرة في الدقائق الأولى من الجلسة، فيما يترقب العرب أوضاع السوق الذي من المؤكد أنه سوف يصعد بنسب قياسية خلال الجلسات المقبلة.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة0.51 % بعدما تراجع من نحو 7576 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 7538 نقطة بعد ساعة من بدء تداولات جلسة اليوم.

فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.15% إلى مستوى 648 نقطة، مقابل نحو 647 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.03% إلى مستوى 1101 نقطة.

جاء في صدارة الأسهم المرتفعة "اليكو" بنسبة 9.76% إلى 1.35 جنيه، ثم سهم "العربية للصناعات الهندسية" بنسبة 4.99% إلى 22.30 جنيه، تبعهما سهم "العربية لاستصلاح الأراضي" بنحو 4.97% إلى 32.51 جنيه.

وحل على رأس الأسهم المتراجعة "مطاحن مصر الوسطي" بمقدار 4.02% إلى 26.53 جنيه، ثم سهم "مينا للاستثمار السياحي" بنسبة 3.79% إلى 2.54 جنيه، تبعهما سهم "العامة للصوامع" بنحو 3.2% إلى 18.46 جنيه.