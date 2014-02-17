توزيعات قوية تقفز بسهم صناعات قطر لـ194 ريالا

قال المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني، لـ"العربية نت"، إن سهم شركة صناعات قطر تفاعل اليوم مع التوزيعات النقدية الكبيرة التي أعلنت عنها الشركة، على الرغم من تراجع الأرباح في العام الماضي.

وارتفع سهم صناعات قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 7.9%، إلى مستوى 194 ريالاً.

ولفت عبد الغني إلى أن التوزيعات غير العادية التي أعلنت عنها شركة صناعات قطر دفعت مستثمرين جدد لضخ سيولة كبيرة.

وأعلنت الشركة عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع 11 ريالا.

وتراجعت أرباح الشركة على مدى العام الماضي بـ5% مقارنة مع عام 2012، لتحقق 8 مليارات ريال.

وقال عبد الغني "التوزيعات التي أعلنت عنها شركة صناعات قطر تمثل نحو 5.6%، من سعر السهم في السوق، ولهذا شهد السهم إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين".

وقامت شركة صناعات قطر بزيادة توزيعاتها بشكل كبير عن العام الماضي، حيث وزعت نحو 8 ريالات في 2012.

وأكد عبد الغني أن الإقبال على سهم صناعات قطر دفع محافظ استثمارية أجنبية لمواصلة الشراء بعد أن كانت قد توقفت عن الشراء خلال الأسبوعين الماضيين.

وتوقع عبد الغني أن يستمر أداء صناعات قطر بنفس الوتيرة خلال العام الجاري، باستثناء ما أعلنت عنه من إغلاق بعض مصانعها للصيانة الدورية.

وانخفضت أرباح "صناعات قطر" الربع الأخير من العام الماضي بـ6%، مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى قرابة 1.7 مليار ريال، أي 4950 مليون دولار.

وقد جاءت الأرباح دون متوسط التوقعات البالغة نحو ملياري ريال، فيما أتى تراجع الأرباح على خلفية انخفاض أسعار الأسمدة العالمية.

وتراجعت أرباح الشركة على مدى العام الماضي بـ5% مقارنة مع عام 2012، لتحقق 8 مليارات ريال.