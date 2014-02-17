نيكي ينتعش بدعم مكاسب وول ستريت رغم تذبذب التعاملات

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الاثنين، متشجعا بمكاسب وول ستريت، لكن في معاملات متذبذبة، بعد بيانات أضعف من المتوقع للنمو الاقتصادي، وهو ما أثر في ثقة المستثمرين.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.6% عند 14393.11 نقطة، بعد موجة خسائر استمرت يومين.

وفي وقت سابق من الجلسة فقد المؤشر 0.7 % ليسجل أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع عند 14214.60 نقطة إثر إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المتعاملون إن مستثمرين أجانب كثيرين يترددون في تكوين مراكز كبيرة بسبب العطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين، ومع بدء اجتماع يستمر يومين لبنك اليابان المركزي.

وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 % إلى 1192.05 نقطة بتداولات حجمها 1.96 مليار سهم هي الأدنى منذ 17 ديسمبر.

وزاد مؤشر نيكي 400 الذي أطلق هذا العام ويتكون من الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 0.6 % إلى 10776.25 نقطة.