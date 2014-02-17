الذهب يعزز مكاسبه ويخترق 1326 دولاراً للأوقية

سجل الذهب قفزة جديدة في أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر اليوم الاثنين، مع تعزز جاذبيته للمستثمرين كملاذ آمن جراء مخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأميركي، وتراجع الدولار ليواصل المعدن النفيس مكاسبه بعد أن سجل الأسبوع الماضي أكبر زيادة في ستة أشهر.

وذكرت وكالات أنباء بأن السعر الفوري للذهب ارتفع 0.6% ليصل إلى 1326.60 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل 1329.55 دولارا في وقت سابق، وهو أعلى سعر منذ 31 أكتوبر الماضي، وقفز المعدن 4% الأسبوع الماضي في أكبر زيادة أسبوعية منذ أغسطس.

وارتفع سعر الذهب في عقود بورصة نيويورك السلعية (كومكس) 0.6% ليصل إلى 1326.6 دولارا للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% لتصل إلى 21.71 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.1% ليصل إلى 1425.25 دولارا والبلاديوم 0.4% ليصل إلى 737.5 دولارا للأوقية.

وبحسب محللين، فإن وتيرة الشراء على الذهب زادت من جهات مالية عالمية في الفترة الأخيرة، حيث رفعت صناديق التحوط استثمارها في ظل التباطؤ الاقتصادي المستمر في الأسواق. وقالوا إن المؤشرات الاقتصادية لا تبدي أي تجاوب إيجابي في الفترة المقبلة.