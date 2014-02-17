2.5 مليار درهم قيمة تداولات سوق دبي المالي

بلغت قيمة تداولات سوق دبي المالي اليوم 2.5 مليار درهم وارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.84 %، مكتسبا 35 نقطة ليغلق على 4224 نقطة وسط ارتفاع أسعار أسهم 21 شركة وهبوط أسهم 9 شركات وثبات أسعار 5 شركات.

وكان "مصرف السلام-البحرين" أكثر الشركات ارتفاعا من حيث التغير في أسعارها بإغلاق 1.92 درهم بنسبة تغير بلغت نحو 15% بينما كان "بنك المشرق" أكثر الشركات انخفاضا في أسعارها بإغلاق 96 درهما بنسبة تغير سالب 4 %.

جدير بالذكر أن نطاق التقلب المعمول به في سوق دبي المالي هو 15% صعودا كحد أقصى و10% هبوطا كحد أدنى.

وكان سهم "مصرف السلام-البحرين" أكثر نشاطا من حيث قيمة التداول إذ بلغت نحو 536.2 مليون درهم باستحواذ ما نسبته 21.5% من قيمة تداولات السوق مرتفعا سعره 25 فلسا ليغلق على 1.92 درهم، بحسب "وام".

وتصدر قطاع البنوك باقي القطاعات المتداول أسهمها من حيث قيمة التداول في السوق بمبلغ 884 مليون درهم أي ما نسبته 35.4 %.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم اليوم نحو 980.2 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39.2 % من إجمالي قيمة المشتريات في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم مليارا و45 مليون درهم بنسبة 41.8% من إجمالي قيمة المبيعات ليصل بذلك صافي الاستثمار الأجنبي إلى حوالي 65 مليون درهم كمحصلة بيع.