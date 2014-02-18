المالية المصرية تطرح سندات خزانة بـ6 مليارات جنيه

طرحت وزارة المالية المصرية سندات خزانة آجال 2 و4 و7 سنوات، بقيمة 6 مليارات جنيه.

وأفادت الوزارة في بيان لها أمس، أنه تم طرح سندات خزانة أجل عامين (استحقاق 4 فبراير 2016) بملياري جنيه، بمتوسط سعر فائدة بلغ 11.981%، فيما سجل أقصى سعر 12.03% وأدنى سعر 11.9%.

وأضاف البيان أنه تم طرح سندات خزانة أجل أربع سنوات (استحقاق 4 فبراير 2018) بملياري جنيه، بمتوسط سعر فائدة 12.878%، في حين بلغ أعلى سعر 12.92% وأقل سعر 12.8%.

وأشارت المالية المصرية في بيانها إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل ست سنوات (استحقاق 5 نوفمبر 2020) بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.05%، في حين بلغ أعلى سعر 14.09%، وأقل سعر 13.96%.