توزيع أرباح "أسمنت اليمامة" بواقع 1.5 ريال للسهم

أعلن مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة أنه سيتم صرف أرباح عن النصف الثاني من عام 2013م لمساهمي الشركة التي تبلغ 303.75 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد، ما يمثل 15% من القيمة الإسمية للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقع السوق المالية "تداول" اليوم، أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي عقدت مساء أمس الاثنين، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الأرباح للمساهمين اعتبارا من 23 من الشهر الجاري.

وكانت الشركة قد وزعت 1.5 ريال عن النصف الأول من عام 2013م، بإجمالي 303.75 مليون ريال، تمثل 15% من رأس مال الشركة، ليكون إجمالي ما سيتم توزيعه عن عام 2013 607.5 مليون ريال، تمثل 30% من رأس مال الشركة.