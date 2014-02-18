صعود قياسي يمهد لعودة الاستثمارات الأجنبية لسوق مصر

حققت البورصة المصرية مستوى جديداً خلال جلسات تعاملات اليوم الثلاثاء، وحققت ارتفاعات قياسية متجاوزة حادث تفجير الحافلة السياحية بمدينة طابا، وقفزت مؤشراتها إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008.

وفيما اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بهدف جني الأرباح، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، وسط دعوات المحللين الماليين والفنيين للشراء في الوقت الحالي والاحتفاظ بالأسهم التي تستعد لرحلة صعود قياسية وتاريخية خلال الفترة المقبلة.

وقال المحلل المالي، محمود عبدالوهاب، إن ارتفاعات اليوم كانت متوقعة، خاصة أن جلسة أمس شهدت امتصاص السوق لحادث تفجير الحافلة السياحية بمدينة طابا، وأنهى جلسة أمس على ارتفاعات بدعم المشتريات الأجنبية.

وأوضح أن الأرباح القياسية التي حققتها البورصة خلال جلسة اليوم تعتبر رسالة قوية للمستثمرين الأجانب الذين هجروا السوق المصري خلال الفترات الماضية، حيث يؤكد السوق تماسكه أمام الأحداث التي تشهدها البلاد، خاصة أنه كان المتوقع أن تغلق جلسة أمس على خسائر، لكن نجحت مؤشرات السوق في تجاوز الصدمة وتحقيق مكاسب جيدة.

وأشار إلى أن ارتفاعات اليوم هي استكمال لجلسة صعود أمس، ومن المؤكد أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع مستوى السيولة، خاصة في ظل الحديث عن قيد شركات كبرى جديدة في البورصة، وهذه الأسهم الجديدة بالتأكيد سوف تجذب استثمارات جديدة بعد تخلي المؤسسات المحلية والأجنبية عن حالة العزوف عن الاستثمار في البورصة المصرية منذ اندلاع الثورة الأولى في يناير 2011.

وتشير التوقعات إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة يستهدف في الوقت الحالي كسر حاجز 8000 نقطة، بعد تجاوزه مستوى 7700 نقطة لدى إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

وخلال تداولات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.6 مليار جنيه تعادل 0.97% بعدما ارتفع من نحو 472.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 477.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.9% بعدما ارتفع من نحو 7577 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 7720 نقطة، مضيفاً نحو 143 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.54% من مستوى 651 نقطة في إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 654 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم، مضيفاً نحو 3 نقاط.

وارتفع أيضاً مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، مضيفاً نحو 9 نقاط بنسبة 0.87% إلى مستوى 1114 نقطة.