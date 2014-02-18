عمليات مضاربية سريعة تضغط على مؤشر دبي وتكبده خسائر

ضغطت عمليات مضاربية سريعة خلال تعاملات اليوم على مؤشر سوق دبي وكبدته خسائر عند الإغلاق بـ1.12%، عند مستوى 4176 نقطة، مع اتجاه مضاربين لتداولات سريعة على سهمي الاتحاد العقارية ومجموعة السلام.

وقال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني لـ"العربية نت"، إن انخفاض سهم شركة دو مطلع تعاملات اليوم بنحو 5%، أثر في حركة المؤشر، ما قاد لخسارة بنحو 1.1% للمؤشر عند الإغلاق.

وأغلق سهم "دو" نهاية الجلسة على انخفاضات قوية بنسبة 5.63%، دفعته لمستوى 6.20 درهم، فيما أغلق سهم مجموعة السلام على تراجع بنسبة 7.5%، وأغلق سهم الاتحاد العقارية على تراجع بـ2% إلى مستوى 1.93 درهم.

وأوضح الحسيني لـ"العربية.نت"، أن سهم "دو" وضع المؤشر في المربع الأحمر منذ بداية الجلسة، ما أثر في المسار، إضافة لمضاربات قوية على عدد من الأسهم انتهت بعمليات جني أرباح سريعة قبيل الإغلاق.

وتوقع الحسيني أن يعود مؤشر سوق دبي لاستكمال مسيرته من جديد في جلسة الغد، خاصة أن مؤشر سوق دبي لم يغلق على خسائر في جلستين متتاليتين منذ شهر ديسمبر الماضي.