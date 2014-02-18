مجلس الذهب: تراجع الطلب على المعدن بـ15% خلال 2013

قال مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء إن الطلب على المعدن تراجع 15% في 2013، بفعل نزوح كبير من صناديق الاستثمار، مما طغى على طلب استهلاكي قوي، لكن موجة التخارج تنحسر هذا العام، وهو ما ينبئ بتعاف.

كان التسييل واسع النطاق لصناديق المؤشرات المعززة بالمعدن قد أعاد 881 طنا من الذهب إلى السوق في العام الماضي، وذلك في إطار تراجع نسبته 51% في الطلب الاستثماري ليصل إلى 773.3 طن.

وساهم هذا في أكبر خسارة سنوية لأسعار الذهب في 32 عاما، وهو ما رفع بدوره الطلب الاستهلاكي على المعدن. وقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الحلي والعملات والسبائك الذهبية زاد 21% مسجلا أعلى مستويات على الإطلاق عند 3863.5 طن.

وأضاف أنه في ظل التوقعات بتماسك تلك الشريحة من السوق، فقد تتعافى أسعار الذهب هذا العام مع انحسار مبيعات الصناديق.

وتفوقت الصين على الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم، بطلب إجمالي بلغ 1065.8 طن، وذلك بفعل زيادة 29% في الطلب على الحلي الذهبية و38% في مشتريات العملات والسبائك.

وقال مجلس الذهب إن الطلب العالمي على الحلي الذهبية ارتفع إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 2209.5 طن، وهي أكبر زيادة في الحجم منذ 1997. وزاد الطلب الهندي على الحلي 11 بالمئة إلى 612.7 طن، وارتفع في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 2001 وسجل 122.8 طن.

وارتفع الطلب على منتجات الاستثمار الصغيرة في الذهب مثل العملات والسبائك 38 بالمئة في الصين و16 بالمئة في الهند العام الماضي، في حين زادت المشتريات زيادة قوية في تايلاند وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط ولا سيما في مصر. وزاد الطلب التركي على العملات والسبائك لأكثر من مثليه إلى 102 طن.

وتراجعت مشتريات البنوك المركزية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، وانخفضت نحو الثلث إلى 368.6 طن وهو ما يرجع جزئيا إلى تذبذبات الأسعار في العام الماضي. وعلى صعيد المعروض زادت إمدادات المناجم نحو خمسة بالمئة إلى 1968.5 طن، وهو مستوى قياسي مرتفع.