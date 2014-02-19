اتفاق تعاون لسوق المال السعودية مع نظيرتها الماليزية

وقعت السوق المالية السعودية "تداول" مؤخراً، مذكرة تفاهم مع بورصة ماليزيا للأوراق المالية، لتعزيز وتقنين العمل المشترك بين السوقين السعودي والماليزي، بحسب "واس".

ووفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، عادل صالح الغامدي، والرئيس التنفيذي لبورصة ماليزيا، داتو تاج الدين أتان، فإن الاتفاق يمهد نحو التعاون والتكامل المشترك بين السوق المالية السعودية وبورصة ماليزيا، وتعزيز جهود الاتصالات والتشاور بينهما لتطوير الأداء ونمو الأسواق المالية في البلدين.

كما اتفق الطرفان على الاستفادة من الخبرات والمعلومات المتوفرة لدى كل منهما، والعمل على الاستفادة من القدرات القيادية، وتطوير الموظفين والبحث في فرص العمل المشترك مستقبلاً في جميع المجالات، وستنعكس نتائجها على الأسواق المالية والمتعاملين فيها والمهتمين بشؤونها في البلدين.

ويأتي توقيع الاتفاقية بعد اتفاقيات مماثلة وقعتها "تداول" مؤخراً مع كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، ضمن سعي "تداول" لتعزيز علاقاتها بالأسواق الإقليمية والعالمية.