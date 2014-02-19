التفاؤل بالاستقرار يدفع البورصة المصرية لأعلى مستوى

ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في خمس سنوات بعد أنباء عن مناقشات حول قانون جديد للانتخابات الرئاسية، دفعت العديد من المستثمرين الى بناء مراكز مالية، تستبق حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ونقلت "رويترز" عن صحيفة الأهرام أن قسم التشريع بمجلس الدولة سيبدأ اليوم الأربعاء مناقشة مواد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي تسلمه المجلس من رئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء. وترفع هذه الأنباء الثقة لدى المستثمرين باستقرار البلاد.

وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية بالقاهرة "الناس متحمسون للانتخابات ويبنون مراكز ترقبا لقانون الانتخابات الرئاسية".

وقادت الأسهم المرتبطة بالعقارات والإنشاءات التداول مع صعود سهم بالم هيلز للتعمير 3.9 % والمصرية للمنتجعات السياحية 4.7 %.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.9 % إلى 7721 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2008.

وقال رضوان إن السوق لم تتأثر بشكل يذكر بتفجير حافلة سياحية بمدينة طابا يوم الأحد وإن تلك المرونة تدعم أيضا ثقة المستثمرين.

