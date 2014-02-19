مؤشر نيكي يتراجع عن أعلى مستوى له استمر 21 يوماً

انخفض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، متراجعا عن أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف الذي سجله في الجلسة السابقة، مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في أسهم البنوك وشركات التصدير بعد توقف اتجاه نزولي للين.

وهبط المؤشر القياسي 0.7% إلى 14738.69 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو بعد أن سجل قفزة بلغت 3.1% يوم الثلاثاء، عندما أغلق على 14843.24 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الحادي والثلاثين من يناير.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1221.50 نقطة.

وجاءت أسهم شركات التصدير بين الخاسرين، بعد أن حققت مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وتراجع سهم هوندا موتور 1.6% وسهم سوني كورب 1.9%.

لكن سهم كانون خالف اتجاه السوق مع صعوده 2.5% بعد أن قالت الشركة إنها ستشتري 18 مليون من أسهمها بقيمة 50 مليار ين، أو 1.6 من أسهمها المتاحة للتداول.