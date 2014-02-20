سوق مصر يتجاوز مكاسب 2013 في 32 جلسة بـ2014

حققت البورصة المصرية أرقاماً تاريخية خلال 32 جلسة تداول منذ بداية عام 2014، وتجاوزت خلال هذه الجلسات المكاسب التي حققتها خلال العام الماضي الذي يصفه الخبراء والمحللون الماليون بأنه بداية تعافي البورصة المصرية التي منيت بخسائر فادحة في عام الثورة الأولى 2011.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن هذه المكاسب القياسية التي سجلتها البورصة المصرية في الجلسات الأولى من العام الجاري، تؤكد أنها سوف تنهي 2014 عند مستويات لم تصل لها من قبل، وسوف تتجاوز مستوى 10 آلاف نقطة بسهولة.

وخلال 32 جلسة تمت في 2014، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 55.6 مليار جنيه، بما يعادل نحو 13% مرتفعاً من نحو 426.8 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات عام 2013 إلى نحو 482.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد حقق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30"

ارتفاعات قياسية مضيفاً نحو 1058 نقطة بنسبة تصل إلى 15.6% ليصل إلى مستوى 7840 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس مقابل 6782 نقطة لدى إغلاق 2013.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 21.4% مضيفاً نحو 116 نقطة بعدما أنهى جلسة أمس عند مستوى 658 نقطة مقابل نحو 542 نقطة في إغلاق 2012.

وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقاً مضيفاً نحو 198 نقطة بنسبة 21.4% لينهي تعاملات أمس عند مستوى 1121 نقطة مقابل 923 نقطة لدى إغلاق تعاملات العام الماضي.

وأوضح عزام لـ"العربية.نت"، أن جلسة أمس شهدت أحجام تداول قياسية مقارنة بأحجام التداول خلال الفترات والأشهر الماضية، حيث سجلت إجماليات التداول نحو 1.2 مليار جنيه، وحقق المؤشر الرئيسي ارتفاعات جيدة ليضيف إلى تقييم أصول الشركات المقيدة في السوق مليارات الجنيهات.

وأوضح عزام أن مشتريات المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية تشعل السوق، حيث بلغ صافي مشتريات العرب خلال جلسة أمس نحو 70 مليون جنيه مركزة على سهمي العربية لحليج الأقطان وبالم هيلز، بينما بلغت صافي مشتريات الأجانب نحو 17 مليون جنيه تركزت في سهمي البنك التجاري الدولي والمصرية للمنتجعات السياحية، يقابلها صافي مبيعات للمصريين حوالي87 مليون جنيه بهدف جني الأرباح.

وأشار إلى أن أسهم قطاع المقاولات العامة والسياحة والتعدين والنقل والملاحة والاتصالات والأسمدة من الأسهم التي سوف تحقق ارتفاعات جيدة خلال الفترة المقبلة وسوف تساهم في زيادة مكاسب السوق الذي يستهدف مستويات قياسية بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.