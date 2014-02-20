هبوط الأسهم اليابانية بعد تقليص "الفيدرالي" أصوله

تراجعت الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية اليوم الخميس متابعة حذو نظيرتها الأميركية، بعد أن أشار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي الأميركي سيواصل تقليص برنامجه لمشتريات الأصول.

وانخفض مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.8% إلى 14643.01 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضا 0.5% عند14766.53 نقطة.

وقال محللون إن بعض المستثمرين عمدوا إلى مبيعات لجني الأرباح في أعقاب المكاسب القوية التي سجلها المؤشر الثلاثاء عندما صعد 3.1% مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الحادي والثلاثين من يناير بعد أن قال بنك اليابان المركزي إنه سيمدد تسهيلات للإقراض لمدة عام.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8% إلى 1209.19 نقطة.