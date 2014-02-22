الدولار يحقق أول مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع

ارتفع الدولار أمام سلة من العملات خلال تعاملات يوم أمس الجمعة، متجهاً إلى تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، بدعم من ارتفاع عائدات السندات الأميركية، وبيانات أنعشت الآمال في نمو اقتصادي مستدام.

غير أن تراجعاً غير متوقع لمؤشر ثقة المستهلكين السويديين، دفع الكرونة إلى أدنى مستوياتها في شهرين أمام اليورو. وأبقت هذه البيانات على توقعات بأن البنك المركزي السويدي، قد يخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، وتفادي الضغوط الناتجة عن هبوط الأسعار.

وارتفع الدولار 0,1% إلى 80,370 أمام سلة من العملات الرئيسية. واستعاد مؤشر الدولار بعض قوته، بعد أن لامس مستوى منخفضاً يوم الأربعاء، بلغ 79,927، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر الماضي.