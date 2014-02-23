مشتريات الأجانب دفعت البورصة المصرية فوق 8 آلاف نقطة

قادت عمليات شراء مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم إلى الارتفاع لتجاوز مستوى 8 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.

وارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في 65 شهراً وتخطت مستوى نفسيا مهما مع تحسن التوقعات المالية وهو ما ساهم في دعم المعنويات.

وصعد سهم المجموعة المالية هيرميس 6.9 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2012 في استجابة متأخرة لتحسن التوقعات لأنشطتها لإدارة الأصول.

وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية "تشهد مصر زيادة في أحجام التداول والتحركات وأخيرا لحقت هيرميس بباقي السوق وهو ما يرجع إلى النمو في قطاع إدارة الأصول".

وزاد سهم البنك التجاري الدولي 2.3%. وساهم البنك في اجتذاب مستثمرين أجانب سواء لأسهمه أو للسوق عموما بعدما حقق زيادة 29% في أرباح الربع الأخير من العام الماضي.

