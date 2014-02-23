تراجع أميركي وارتفاع ملحوظ وفقاً لمؤشرات أوروبية

تراجعت الأسهم الأميركية في إغلاق نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد بعد موجة من البيانات الضعيفة، بينما ارتفعت الأسهم الأوروبية وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوياته في خمسة أعوام ونصف العام، وقفز مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية 2.9% مع ارتفاع المعنويات، نظراً لضعف الين وبعد بيانات أظهرت ارتفاع النشاط الصناعي الأميركي إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى هبط عند الإغلاق 29.93 نقطة أو 0.19% إلى 16103.30 نقطة.

ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً 3.53 نقطة أو 0.19% إلى 1836.25 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 4.135 نقطة أو 0.10% إلى 4263.41 نقطة.

ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3% إلى 1343.12 نقطة. وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6% بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ عام 2008.

وسجل مؤشر يوروفرست-300 ثالث مكسب أسبوعي له على التوالي مع تفاؤل المستثمرين بشأن الأسهم الأوروبية بعد أن أظهرت بيانات زيادة تدفقات رؤوس الأموال على المنطقة.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني عند الإغلاق 0.37 % وقفز مؤشر داكس الألماني 0.4 %.

وزاد نيكاي 416.49 نقطة ليغلق عند 14865.67 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ 31 يناير. وارتفع المؤشر 3.9% هذا الأسبوع في أكبر مكسب أسبوعي له منذ منتصف نوفمبر وبعد سلسلة خسائر استمرت ستة أسابيع.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.3% إلى 1222.31 نقطة مع صعود كل قطاعاته وعددها 33 قطاعا.

وصعد مؤشر نيكاي 400 الذي أطلق هذا العام ويضم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 2.3% ليسجل 11059.15 نقطة.