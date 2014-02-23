مؤشر السوق السعودي يخترق حاجز الـ9 آلاف للمرة الأولى

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، مكاسب قياسية هي الأكبر منذ ما يزيد على 5 سنوات، ليصعد للمرة الأولى فوق مستويات 9000 نقطة بارتفاع قدره 34.55 نقطة، ونسبته 0.38% مغلقاً عند مستوى 9023.42 نقطة.

وتجاوزت قيمة التداولات اليومية 7 مليارات ريال، في الجلسة التي شهدت ارتفاع أسهم 94 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 36 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 274 مليون سهم توزعت على أكثر من 108 آلاف صفقة.

ومنذ بدء الجلسة كان واضحا أن السوق يتلقى دعما قويا من المكاسب المحققة في قطاعي البتروكيماويات والمصارف. ووصل مؤشر السوق السعودي مطلع التعاملات إلى 9019 نقطة، بعد أن أضاف 0.34%، أو 30 نقطة.

ويواصل مؤشر السوق مكاسبه منذ مطلع العام الجاري، مع استمرار تدفق السيولة لاقتناص فرص استثمارية دعمتها نتائج الشركات القوية التي حققها خلال الربع الأخير من 2013، إضافة إلى التوزيعات السخية.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، وأمانة للتأمين، والعالمية، وعناية، ووفاء للتأمين، والدوائية الأكثر ارتفاعاً اليوم، فيما جاءت أسهم شركات شمس، وجبل عمر، وهرفي للأغذية، ودلة الصحية، ورعاية، واليانز أس أف على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم بين 9.96% إلى 0.71%.