الواحة كابيتال توزع 10% أرباحاً نقدية على المساهمين

أوصى مجلس إدارة الواحة كابيتال "الواحة" في أبوظبي بتوزيع 10% من القيمة الإسمية للسهم كأرباح نقدية على المساهمين، داعيا الجمعية العمومية لاجتماع عادي في العشرين من شهر مارس المقبل.

وتعكس توزيعات الأرباح المقترحة زيادة نسبتها 67% عن الأرباح الموزعة من العام الماضي، بحسب بيان نقلته "وام".

وقال حسين النويس رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال خلال الاجتماع، إن هذه التوزيعات المقترحة تمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالأرباح الموزعة على المساهمين في السنة السابقة.

وكانت الواحة قد أعلنت في وقت سابق من شهر فبراير الحالي عن تحقيق أرباح قياسية نهاية العام الماضي كانت الأعلى في تاريخ الشركة حيث وصلت 306.4 مليون درهم بارتفاع بلغت 43% عن 2012.