تحذير من تقلبات أسواق المال بفعل أزمة الدول الناشئة

حذر بنك اتش إس.بي.سي من تقلبات في أسواق المال العالمية، خلال 2014، مع سعي الأسواق الناشئة للتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، بعد إعلان البنك الأكبر في أوروبا ارتفاع أرباحه السنوية 9% بما يقل عن توقعات المحللين.

ورغم هذا التحذير يظل البنك، متفائلا تجاه آفاق الأسواق الناشئة على المدى الطويل، ولكنه قال إنه قد تكون هناك تقلبات متزايدة هذا العام في ظل الجهود الرامية للتكيف مع الاتجاهات والظروف الاقتصادية المتغيرة.

وقال البنك إنه سجل أرباحا قدرها 22.6 مليار دولار في عام 2013 قبل احتساب الضرائب ارتفاعا من 20.6 مليار دولار في 2012 مع انخفاض أرباح التشغيل.

وكان من المتوقع أن تصل ارباح اتش.إس.بي.سي إلى 24.3 مليار دولار استنادا إلى متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.