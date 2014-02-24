سوق دبي يرتد متجاوزا خسائره القاسية ويواصل الصعود

فيما يمكن اعتباره تحولا كبيرا، نجح مؤشر سوق دبي المالي في تجاوز خسائره القاسية التي تكبدها مطلع تعاملات اليوم، والتي فاقت الـ2%، ليغلق نهاية الجلسة وقد محى هذه الخسائر تماماً وتحول إلى ميل طفيف للارتفاع، مواصلاً مسيرته باتجاه اختراق أعلى مستوياته في نحو خمس سنوات ونصف.

وارتفع مؤشر سوق دبي في نهاية الجلسة بنسبة 0.02% إلى 4123 نقطة، وسط دعم من أسهم مصرف السلام البحرين الذي ارتفع بنسبة 14.8%، والاتحاد العقارية 4.66%، إلى 2.02 درهم، وأرابتك الذي أضاف 0.84%، إلى مستوى 4.79 درهم، فيما تكبد مؤشر سوق أبوظبي 0.26%، إلى مستوى 4858 نقطة.

وقال طلال طوقان، رئيس قسم الأبحاث المالية لشركة "الرمز" للأوراق المالية لـ"العربية.نت"، إن أسواق دبي وأبوظبي تشهد اليوم عملية تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات المتواصلة التي شهدتها الأسواق منذ مطلع العام الحالي، والتي وصلت في دبي مع انخفاضات اليوم إلى 20%، و13%، في أبوظبي.

ولفت طوقان إلى أن مورجان استانلي قامت بتخفيض تقييمات عدد من الأسهم في أسواق المال الإماراتية ما دفع المستثمرين لتكثيف المبيعات على هذه الأسهم.

ورأى طوقان أن قلق المؤسسات الدولية من ارتفاعات الأسواق المحلية غير مبرر أو غير منطقي، خاصة إذا ما كان الأمر يتعلق بمستوى النمو السعري وليس مستوى العائد في الشركة خلال 2013.

وقال طوقان "التصحيح الآن طبيعي، والأجواء كانت مهيأة لذلك، خاصة أن تواريخ استحقاق التوزيعات النقدية عن العام الماضي تتم غالباً في مثل هذا التوقيت، وبالتالي تتراجع أسعار الأسهم خلال فترة التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركات".

وحول انسحاب صناديق عالمية من الأسواق المحلية قال طوقان "لا أؤيد ذلك على المدى المتوسط والقريب، والتصحيح اليوم يعكس مدى تخوف المضاربين وقلقهم على الأرباح التي حققوها منذ بداية العام الحالي".