قفزة كبرى للبورصة الأميركية بأعلى مكاسب منذ 14 عاماً

قفزت الأسهم الأميركية 1% بالمئة اليوم الاثنين، ليسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق بفضل التفاؤل بخصوص أنشطة الاندماج ما ساعد وول ستريت على التخلص من الخسائر التي منيت بها في مطلع العام.

وكان الصعود واسع النطاق حيث ارتفعت تسعة من القطاعات العشرة التي يحتويها ستاندرد آند بورز 500، كما سجل عدد من الأسهم القيادية مثل كاتربيلر وميرك آند كو أعلى مستويات لها في 52 أسبوعا.

وبمكاسب اليوم يتحول ستاندرد آند بورز للصعود هذا العام في حين سجل ناسداك أعلى مستوى له في 14 عاما.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأميركية 181.61 نقطة أو 1.13 بالمئة إلى 16284.91 نقطة.

وقفز ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 21.09 نقطة أو 1.15 بالمئة إلى 1857.34 نقطة.

وزاد ناسداك المجمع 45.62 نقطة أو 1.07 بالمئة إلى 4309.03 نقطة.



