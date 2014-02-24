مؤشر السوق السعودية يواصل مكاسبه فوق 9 آلاف نقطة

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية تحقيق مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي إذ سجل اليوم ارتفاعاً بـ 33.66 نقطة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9057.08 بتداولات بلغت 7.8 مليار ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 84 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 50 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 321 مليون سهم توزعت على أكثر من 120 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة, والعالمية, وجبل عمر, ودار الأركان, وايس, وطيبة للاستثمار الأكثر ارتفاعاً اليوم، فيما جاءت أسهم شركات أمانة للتأمين, وصافولا, وشاكر, واكسترا, وساب, والمواساة على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9.84 % إلى 1.70 %.

كما جاءت أسهم شركات دار الأركان الإنماء, وجبل عمر, وسابك, وأمانة للتأمين, وإعمار الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وإعمار, وجبل عمر, وزين السعودية, وكيان السعودية على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

