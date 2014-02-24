نيكي يهبط من أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال جلسة متقلبة

تراجع مؤشر نيكي القياسي من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في جلسة شهدت تقلبات اليوم الاثنين إذ قادت قوة الين وضعف الأسواق الاسيوية لمبيعات لجني الأرباح في أعقاب مكاسب الأسهم الاخيرة.



واغلق مؤشر نيكي منخفضا 0.2 في المئة إلى 14837.68 نقطة بعد ان صعد 2.9 في المئة يوم الجمعة.



وارتفع المؤشر اليوم الإثنين 0.8 في المئة إلى 14982.53 وهو أعلى مستوى منذ 31 يناير كانون الثاني ثم نزل 1.4 في المئة خلال اليوم إلى 14658.14 نقطة.



وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.3 في المئة إلى 1219.07 نقطة. وجرى تداول 2.32 مليار سهم وهو من أقل مستويات التداول هذا العام.