"الاتحاد" الإماراتية ترفع نسبة تملك الأجانب إلى 25%

قرر مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية الإماراتية رفع نسبة تملك الأجانب إلى 25%، من أسهم الشركة.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، خالد بن كلبان، قد صرح لـ"العربية" قبل فترة أن الشركة تسعى للحصول على موافقة مجلس الإدارة لرفع النسبة المسموحة للتداول من قبل الأجانب، حيث تبلغ النسبة 15%، وذلك بهدف الامتثال بمعايير مؤشر "أم.إس.سي.آي".

يذكر أن شركة الاتحاد العقارية حققت نموا مضطردا في الأرباح خلال 2013، بزيادة 10 أضعاف عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت أرباح الاتحاد 1.579 مليار درهم، مقابل 175.789 مليون درهم بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، ليرتفع نصيب السهم في الأرباح من 0.05 درهم، إلى 0.47 درهم.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها جاء بدعم من الزيادة القوية في الإيرادات والتي قفزت ما يقرب من مرتين ونصف المرة، لتصل إلى 4.49 مليار درهم، مقابل 1.87 مليار درهم.

وقفزت حقوق المساهمين إلى 4.14 مليار درهم مقابل 2.56 مليار درهم. وعلى النقيض انخفضت الموجودات إلى 7.4 مليار درهم، مقابل 9 مليارات درهم.