تراجع حيازات تركيا من الذهب وارتفاعها بمنطقة اليورو

أظهرت بيانات أن تركيا قلصت حيازاتها من الذهب بمقدار 31.171 طن في يناير 2014، وذلك في أكبر انخفاض بين الدول المدرجة على قائمة احتياطيات الذهب التي أعدها صندوق النقد الدولي.

وأشارت بيانات أولية من صندوق النقد، اليوم الثلاثاء، إلى أن تركيا خفضت حيازاتها من المعدن النفيس 6% إلى 488.578 طن. وجاء الخفض عقب سلسلة من الزيادات العام الماضي بعد أن سمح البنك المركزي التركي للبنوك التجارية بالاحتفاظ بحصة من الذهب ضمن احتياطياتها.

ويقول مجلس الذهب العالمي الذي يمثل المنتجين إن تركيا تأتي في المرتبة الثانية عشرة على قائمة الدول الأكثر حيازة للذهب ضمن احتياطيات بنوكها المركزية.

وقال صندوق النقد إن منطقة اليورو زادت حيازاتها من الذهب بمقدار 7.776 طن إلى 10787.434 طن في يناير. ولم تسجل احتياطيات الذهب لدى ألمانيا، ثاني أكثر الدول حيازة للمعدن الأصفر، تغير يذكرا لتستقر عند 3387.247 طن، بينما استقرت حيازات الولايات المتحدة صاحبة المركز الأول عند 8133.715 طن.