سوق الاسهم السعودية تحافظ على صعودها فوق 9 آلاف نقطة

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي ليصعد بذلك ويغلق عند 9061.39 ,إذ أرتفع بـ 4.85 نقطة بنسبة ارتفاع 0.05% وبتداولات تجاوزت 8.7 مليارات ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 70 شركة في قيمتها ,فيما تراجعت أسهم 64 شركة , إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 327 مليون سهم توزعت على أكثر من 181 ألف صفقة .

وشهدت تداولات اليوم صفقتان خاصتان على سهم أسواق المزرعة بنحو 85 ألف سهم ,بسعر 76.50 ريال للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليون ريال.

ومنذ بداية الجلسة، واصلت أسهم الشركات المدرجة، بقطاع التجزئة، ارتفاعاتها القوية ليغلق مؤشر القطاع على ارتفاع قوي بلغت نسبته 1 %.