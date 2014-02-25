مصر تقر تعديلات لائحة قانون سوق المال

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية المصري، اليوم الثلاثاء، إن وزير الاستثمار أقر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قبل ساعات من استقالة الحكومة أمس الاثنين.

وأبلغ سامي رويترز على هامش مؤتمر في القاهرة أن العمل بالتعديلات سيبدأ فور نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال سامي إن التعديلات تشمل بابا جديدا لصناديق الاستثمار، وإضافات هامة تخص السندات وسندات التوريق والسندات الإيرادية والشراء بالهامش وزيادات رؤوس الأموال.

وأضاف أن تنفيذ التعديلات "سيعمل على تنشيط سوق المال بقوة".

وتسعى مصر لتنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة، وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.