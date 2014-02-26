الرمز للوساطة تصدرت تداولات يناير في بورصتي الإمارات

بلغ حجم تداول شركة "الرمز للأوراق المالية" الإماراتية 8.85 مليار درهم، مستحوذة على 12.14% من حجم التداول في سوق دبي المالي للشهر الأول من العام الجاري، بجانب عمليات تداول بلغت قيمتها 8.98 مليار درهم بنسبة 19.58% من حجم سوق أبوظبي للأوراق المالية لنفس الفترة.

وتصدرت "الرمز"، إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مجال الوساطة، أسواق دبي المالي و"ناسداك دبي" وأبوظبي للأوراق المالية من حيث حجم التداول لشهر يناير الماضي، لتحقق بداية قوية هذا العام، بحسب تقرير نشرته "وام".

وبذلك تسجل شركة "الرمز" حجم تداول إجمالي بلغ 17.83مليار درهم لتستحوذ على15 % من حجم التداول الشهري.

وفي العام الماضي، حققت الشركة حصة سوقية بمتوسط سنوي بلغ 8.92%، كما سجلت نمواً بلغ 350.5% في قيمة التداول.

وقال عبدالهادي السعدي، مدير العمليات في شركة "الرمز للأوراق المالية": "إن تصدر الشركة لأسواق دبي المالي و"ناسداك دبي" وأبوظبي للأوراق المالية بداية قوية لهذا العام، حيث إنها تحدد الاتجاه العام لسنة قياسية أخرى بالنسبة لها.