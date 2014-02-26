مؤشر نيكي الياباني يتراجع عن أعلى مستوى بـ4 أسابيع

وسط فتور شهية المستثمرين للمخاطرة، بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة في إغلاق الأسهم في وول ستريت على خسائر، انخفض مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، بعد أن أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى إغلاق في 4 أسابيع.

وخالف سهم باناسونيك اتجاه السوق مع صعوده 6% إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع، بعد أن قالت صحيفة نيكي إن الشركة تدعو بضعة موردين يابانيين للانضمام إليها للاستثمار في مصنع لبطاريات السيارات في الولايات المتحدة تعتزم بناؤه مع تيسلا موتور.

وهبط نيكي 0.7% إلى 14953.20 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية في بورصة طوكيو، بعد أن سجل قفزة بلغت 1.4% عندما أغلق عند 15051.60 نقطة. وتحرك المؤشر القياسي في الجلسة السابقة فوق مستوى المقاومة النفسي المهم 15000 نقطة للمرة الأولى منذ الحادي والثلاثين من يناير. وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.7% إلى 1225.46 نقطة.

وتراجع مؤشر جي.بي.اكس-نيكي 400 الذي أطلق هذا العام ويضم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 0.6% إلى 11088.75 نقطة.

وجاءت أسهم شركات التصدير في مقدمة الخاسرين مع توقف ضعف الين. وهبط سهم تويوتا موتور 1.2% ونيكون كورب 1%. وانخفض الدولار 0.3% أمام العملة اليابانية في التعاملات الصباحية في آسيا إلى 102.20 ين. وقال محللون إن المستثمرين سيواصلون التركيز على البيانات الاقتصادية الأميركية مثل مبيعات المساكن الجديدة والسلع المعمرة التي من المنتظر أن تصدر هذا الأسبوع.