بورصة مصر تستعيد خسائر الجلسات الماضية في ساعتين

عادت البورصة المصرية مجدداً إلى المنطقة الخضراء، بعد عدة جلسات حمراء، بدعم عمليات جني أرباح محدودة بدأت عقب إعلان حكومة الدكتور حازم الببلاوي استقالتها الاثنين الماضي، وتمكن رأس المال السوقي من تعويض جزء من خسائره خلال ساعتين من بدء تداولات اليوم.

وتمكن المؤشر الرئيسي من العودة إلى مستويات أعلى من 8 آلاف نقطة، بدعم عمليات شراء قوية على الأسهم الصغرى وبعض الأسهم القيادية، وظهور مشتريات قوية من جانب المستثمرين المصريين والأجانب.

وقال المحلل المالي، صلاح حيدر، إن مؤشرات البورصة شهدت ارتفاعات قوية منذ بداية جلسة اليوم، وتمكن المؤشر الرئيسي من العودة فوق مستوى 8 آلاف نقطة بعدما هبط إلى ما دونها خلال جلسة أمس، لكنها تجاوز اليوم حاجز 8100 نقطة بدعم النشاط المكثف لغالبية الأسهم.

ودفعت حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين تزامناً مع إعلان بعض الأسماء التي تضمنها التشكيل الجديد لحكومة المهندس إبراهيم محلب، والذي لم يعلن بشكله النهائي حتى الآن، إلى وجود حالة من النشاط وعروض الشراء القوية التي عززت صعود السوق.

وأوضح أن البورصة تشهد حالة من النشاط الكبير خلال الساعات الأولى من الجلسة، وخاصة على الأسهم التي من المتوقع أن يتم تجزئتها وفق القواعد الجديدة التي أقرتها هيئة الرقابة المالية مؤخراً، هذا بالإضافة إلى ارتفاع عدد من الأسهم القيادية بنسب كبيرة، ما دفع المؤشرات إلى مواصلة الارتفاع.

ولفت إلى وجود سيولة كبيرة خلال جلسة اليوم ومشتريات من المستثمرين العرب والمستثمرين المصريين الأفراد.

وخلال ساعتين من بدء تداولات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.5 مليار جنيه، بعدما ارتفع من نحو 483 مليار جنيه لدى إغلاق أمس إلى نحو 487.5 مليار جنيه حتى الآن.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" مضيفاً نحو 127 نقطة تعادل 1.59% إلى مستوى 8125 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.89% مضيفاً نحو 6 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 644 نقطة.

وأيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنسبة 1.09% مضيفاً نحو 12 نقطة ليصل إلى مستوى 1111 نقطة.