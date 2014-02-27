سهم "أرابتك" يتكبد خسائر قوية بعد عودته للتداول

تكبد سهم شركة "أرابتك" القابضة مطلع جلسة التداول في سوق دبي المالي خسائر قوية اقتربت من 2.5%، بعد عودتها للتداول اليوم الخميس.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قد علقت التداول على أسهم الشركة، أمس الأربعاء 26 فبراير، على خلفية الأخبار المنشورة حول الاستحواذ على "الخرافي نشيونال" الكويتية مقابل أرقام تضاربت في مصادرها بين 2 و5.5 مليار درهم.

وخسر سهم أرابتك ما نسبته 2.44%، قبل أن يعود ويخفض هذه الخسائر لنحو 1.2%، حيث وصل إلى مستوى 4.85 درهم.

وبلغت مكاسب سهم أرابتك القابضة منذ بداية العام الجاري 67%، بعد أن أضاف خلال عام مكاسب بنسبة 116%.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي في تحويل مساره باتجاه الأرباح بعد أن كان قد مني بخسائر مطلع الجلسة، ليصل إلى مستوى 4205 نقاط.

ودعمت أسهم ديار للتطوير والاتحاد العقارية والخليجية للاستثمارات مكاسب مؤشر سوق دبي المالي.

